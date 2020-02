Sport-Donnerstag im Live-Blog

FC-Bayern-Torwart ist krank und muss pausieren

13.02.2020, 18:33 Uhr | t-online.de, dak

Das letzte Bundesliga-Spiel bestritten die FC Bayern Frauen am 13. Dezember im vergangenen Jahr, gegen den 1. FFC Frankfurt. Nun hat das lange Warten ein Ende: Am Sonntag sind sie zu Gast bei Leverkusen.

Gestern musste Kanadier Alphonso Davies das Training vorzeitig beenden, offenbar wegen Sprunggelenkproblemen. Er war mit einem anderen Spieler zusammengeprallt, berichtete die "Bild". Noch immer ist unklar, ob er rechtzeitig zum Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag wieder fit sein wird. Mehr dazu hier...



Manuel Neuer ist beim heutigen Training ausgefallen. Vom FC Bayern heißt es, dass der Keeper an einem Magen-Darm-Infekt leidet. Ob er am Sonntag gegen Köln wieder im Tor steht, ist noch unklar. Wieder dabei war Joshua Kimmich, der zuletzt erkältet war.



Die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft hat den Algarve Cup in Portugal auf dem dritten Platz abgeschlossen. Mit im Kader waren aus dem U19-Team des FC Bayern München Bright Arrey-Mbi und Torben Rhein.

Teamkollege Jamal Musiala spiele mit der englischen U17-Auswahl drei Testspiele in Spanien. Mit am Start in Portugal war auch die deutsche U16 mit Münchens U16-Spieler Eyüp Aydin.

Die ehemaligen FC-Bayern-Coaches Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld haben sich in der Trainer-Frage der Münchner über den Sommer hinaus für eine frühzeitige Entscheidung ausgesprochen. "Grundsätzlich ist bis Mitte März Klarheit wünschenswert, damit der Club wie der Trainer disponieren können", sagte Heynckes dem "Kicker". Hitzfeld teilt diese Einschätzung: "Anfang März ist es ideal, damit beide Seiten planen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können."

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Saison. Glaubt man niederländischen Zeitungen, steht der 19-jährige Rechtsverteidiger Sergino Dest von Ajax Amsterdam ganz oben auf der Wunschliste der Bayern. Der Youngster hat zwar noch einen Vertrag bis 2022 – aber bei einem entsprechenden Angebot könnte er den Verein wohl verlassen. Die Kollegen von Sport.de haben sich Dest darum mal etwas genauer angeschaut.

Thomas Miller ist eine absolute Legende beim TSV 1860 München. Der Verteidiger feiert heute seinen 57. Geburtstag – und auch wir gratulieren natürlich ganz herzlich.

