Kader des FC Bayern für Chelsea-Spiel steht fest

24.02.2020, 14:09 Uhr | t-online.de, dak

Leon Goretzka am Ball: Der Bayern-Spieler ist offenbar rechtzeitig vor dem Chelsea-Spiel wieder fit. (Quelle: Eisenhuth/imago images)

Der FC Bayern hat bekanntgegeben, mit welchen Spielern er zum Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea nach London reist. Mit dabei ist auch Leon Goretzka, der zuletzt verletzt fehlte. Für Javi Martinez kommt das Spiel hingegen offenbar noch zu früh. Er ist morgen Abend nicht dabei.

Das Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Spiel gegen Chelsea läuft. Die gute Nachricht: Auch der zuletzt verletzte Leon Goretzka ist mit dabei, genau wie Javi Martinez. Hier gibt es einen Livestream von der Säbener Straße:



Champions League! 🏆 Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 🔴⚪ #CFCFCB Gepostet von FC Bayern München am Montag, 24. Februar 2020

"Es ist ein großer Vorteil für den heutigen Trainer Flick, dass er als Spieler international auf diesem hohen Niveau aktiv war. Er trägt diese Bayern-Mentalität in sich", sagte Ottmar Hitzfeld im "Kicker". FC-Bayern-Trainer Hansi Flick kenne die Atmosphäre bei K.-o.-Spielen aus seiner Zeit als Co-Trainer der Nationalmannschaft, "da hat er sogar das WM-Finale 2014 erlebt", sagte der frühere Trainer der Münchner.



Hitzfeld glaubt, dass die Champions League eine große Herausforderung und eine Riesenchance für Flick sei. "Ein zusätzlicher Vorteil für ihn ist, dass mit einem Trainer, der schon einen großen Namen hat, noch größere Erwartungen verbunden sind", sagte Hitzfeld, der mit den Bayern und Borussia Dortmund die Fußball-Königsklasse gewonnen hat.

Hasan Salihamidzic erhöht zu Beginn der "Wochen der Wahrheit" bei Bayern München den Druck. "Die heiße Phase beginnt jetzt", sagte der Sportdirektor vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag dem "Kicker", "wir beobachten, an welcher Stelle wir etwas machen müssen."

Damit entscheidet der Ausgang des Duells mit dem Londoner Spitzenklub nicht nur über die Zukunft von Trainer Hansi Flick mit, sondern auch über die Sommer-Transfers des deutschen Rekordmeisters und etwaige Vertragsverlängerungen. In der vergangenen Saison waren die Bayern bereits im Achtelfinale am späteren Cup-Gewinner FC Liverpool (0:0/1:3) gescheitert.

