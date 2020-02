LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern München will Tabellenführung behaupten

21.02.2020, 15:10 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine.

Der EHC Red Bull München spielt heute Abend in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen Ingolstadt. Nach Verletzungspausen sind Kapitän Patrick Hager, Derek Roy sowie Danny aus den Birken wieder zurück im Kader. "Conny" fällt verletzungsbedingt aus. Warum, lesen Sie im Blogeintrag von 11.38 Uhr.

Der FC Bayern will zum Auftakt des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga heute gegen den SC Paderborn die Tabellenführung behaupten. Mit einem Heimsieg würde der deutsche Meister zugleich im Titelkampf den Druck auf die schärfsten Verfolger RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach erhöhen, die alle an diesem Samstag im Einsatz sind.

Bayern-Trainer Hansi Flick muss gegen den Tabellenletzten die Abwehr auf zwei Positionen umbauen. Die gesperrten Benjamin Pavard und Jérôme Boateng sollen durch Lucas Hernández und Álvaro Odriozola ersetzt werden. Der im Winter von Real Madrid ausgeliehene Spanier Odriozola gibt auf der rechten Abwehrseite sein Bundesligadebüt. Flick verlangt von seinen Profis, das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea noch auszublenden. "Es wäre ein riesiger Fehler, wenn wir einen Schritt weiter denken. Erst kommt die Bundesliga, dann die Champions League", sagte er.

Konrad Abeltshauser hat sich im Match gegen die Adler Mannheim am Oberkörper verletzt. Der EHC Red Bull München kündigte am Freitag an, dass "Conny" mindestens zwei Wochen aussetzen muss.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Vertrag von Nationalspielerin Linda Dallmann vorzeitig bis zum Sommer 2023 verlängert. Das teilte der Verein am Freitag mit. Die 25 Jahre alte Offensivspielerin war im Sommer 2019 von der SG Essen-Schönebeck nach München gewechselt und hatte sich zunächst bis Ende Juni 2021 vertraglich gebunden.