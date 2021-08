Auch S-Bahn betroffen

Das sollten Sie zum erneuten Bahnstreik in München wissen

20.08.2021, 16:29 Uhr | dpa, vk

Abgestellte Züge am Hauptbahnhof München (Archivbild): Im Zuge des Streiks der Lokführer-Gewerkschaft GDL bleiben viele Züge stehen. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Die Lokführergewerkschaft GDL will erneut streiken – es drohen massive Zugausfälle und Verspätungen bei der Deutschen Bahn und der S-Bahn in München. Wir sagen Ihnen, was es zu beachten gibt.

Die Lokführergewerkschaft GDL streikt ein weiteres Mal. Diesmal soll der Streik von Samstag, 21. August, 17 Uhr, bis Mittwochfrüh, 2 Uhr gehen. Am Wochenende wird allerdings nur der Güterverkehr bestreikt, ab Montag dann auch der Personenverkehr. Fahrgästen der Deutschen Bahn drohen damit wohl auch in München Zugausfälle und Verspätungen.

Die Personenzüge werden von Montagmorgen (23. August), 2 Uhr, bis Mittwoch bestreikt. Die Einschränkungen dürften sich bis weit in den Mittwoch hineinziehen, auch wenn der Arbeitskampf offiziell in der Nacht endet. Der Güterverkehr wird bereits am Samstag, 21. August, 17 Uhr bestreikt.

Die Fahrgäste müssen mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr rechnen. Vermutlich wird auch wieder die S-Bahn in München betroffen sein.

Die Bahn rät dazu, nicht zwingend notwendige Fernverkehrsreisen zu verschieben. Die Ticket-Gültigkeit werde ausgeweitet, heißt es auf der Website. Bereits gekaufte Fahrscheine können demnach bis zum 4. September flexibel genutzt oder kostenfrei storniert werden.

Die S-Bahn München plant mit einem deutlich reduzierten Fahrplanangebot und fährt nach einem Streikfahrplan, der derzeit noch erarbeitet wird.

Die U-Bahn, Tram und Busse der MVG sind nicht betroffen und fahren nach Fahrplan, ebenso die MVV-Regionalbusse. Wegen des Streiks weist der MVV darauf hin, dass es aufgrund von höheren Fahrgastzahlen zu leichten Verzögerungen kommen kann.

Auf manchen Strecken innerhalb der Stadt bieten Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen gute Alternativen – auf anderen hingegen dauert die Fahrt mit den MVV-Verkehrsmitteln deutlich länger. Bei der Fahrplanauskunft des MVV können Sie sich über aktuelle Verbindungen und Alternativen informieren.



In München können statt der S-Bahnen innerhalb des Einzugsgebietes auch Car Sharing-Angebote, Taxis oder Fahrunternehmen wie Uber oder Bolt genutzt werden.

Wer jetzt von der Bahn auf das Auto umsteigt, muss sich an einigen Orten auf Staus und Einschränkungen einstellen. Durch das wahrscheinlich erhöhte Verkehrsaufkommen während des Streiks kann es an Baustellen und gesperrten Straßen für Autofahrer noch länger dauern. Hier finden Sie eine Übersicht über aktuelle Baustellen und Sperrungen.