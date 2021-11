Corona-Lage in Bayern

Alle Weihnachtsmärkte abgesagt

19.11.2021, 14:01 Uhr | dpa

Vorbereitung der Christkindlesmarkt 2021 in Nürnberg: Die Schausteller müssen die Buden nun wieder abbauen. Alle Weihnachtsmärkte in Bayern sind abgesagt. (Quelle: IPA Photo/imago images)

Rückschlag für die Weihnachtsmärkte in Bayern. Wegen stark steigender Corona-Zahlen hat die Staatsregierung angekündigt, alle Märkte abzusagen. Das betrifft auch den Christkindlesmarkt in Nürnberg.

In Bayern wird es in diesem Jahr laut der Staatsregierung keine Christkindlmärkte geben. Man werde alle Weihnachtsmärkte absagen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach Beratungen der CSU-Freie-Wähler-Koalition in München.

Damit ist auch klar: Der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt wird doch nicht stattfinden. Eigentlich hatte der Markt entgegen Absagen aus anderen Städten wie etwa München beteuert, stattfinden zu wollen. Der Aufbau auf dem Nürnberger Hauptmarkt sei laut "BR" schon fast abgeschlossen – die Schausteller seien entsetzt.

Zudem kündigte Söder einen Lockdown für Landkreise an, deren Corona-Inzidenz über 1.000 liegt. Mehr zu den Maßnahmen lesen Sie hier