Tödliches Unglück bei München

Eine S-Bahn hielt in der Kurve – dann krachte es

15.02.2022, 09:09 Uhr | t-online, mtt

Schweres Zugunglück bei München: Am Nachmittag waren die beiden S-Bahnen ineinander gekracht. (Quelle: t-online)

In Schäftlarn bei München sind bei einem S-Bahn-Unfall rund dreißig Menschen verletzt worden. Eine Person starb. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. (Quelle: t-online/Einkauf)

Zwei S-Bahnen sind auf eingleisiger Strecke im Landkreis München frontal gegeneinander gefahren. Unfallzeugen berichten, dass einer der beiden Züge schon zuvor ein auffälliges Fahrverhalten zeigte.

Ein 24-jähriger Fahrgast ist tot, fünf Menschen wurden schwer verletzt, 13 mittelschwer. Am Tag nach dem schweren S-Bahn-Unfall bei Schäftlarn im Landkreis München lautet die große Frage: Wie konnte das passieren?

Fest steht: Die beiden Züge krachten am Montag gegen 16.35 Uhr auf eingleisiger Strecke frontal ineinander. Die Bahnen verkeilten sich, Passagiere wurden durch die Luft geschleudert. Zu diesem Zeitpunkt saßen viele Schüler und Pendler in den Zügen.



Die aufgerissenen und ineinander verkeilten S-Bahnen: Auf eingleisiger Strecke sind die Züge frontal gegeneinander gefahren. (Quelle: Matthias Balk/dpa)



Berichte über Störungen an den Bahnübergängen

Unter den Schwerverletzten befinden sich auch die beiden Lokführer. Einer von ihnen musste Medienberichten zufolge aus den Trümmern freigeschnitten werden.

Die Unfallursache zu ermitteln, ist jetzt Sache von Polizei und Staatsanwaltschaft. Erste Hinweise deuten auf einen möglichen Zusammenhang mit Störungen hin, die es zuvor an dem Tag an Bahnübergängen gegeben haben soll. Wie der "Merkur" berichtet, würden in solchen Fällen die Signale neutralisiert. Die Lokführer würden dann Anweisungen vom Fahrdienstleiter erhalten und "auf Befehl" fahren.

Rettungskräfte bringen einen Verletzten aus einer der S-Bahnen zu einem Krankenwagen. (Quelle: network-pictures)



Fahrgäste: S-Bahn aus München hielt immer wieder an

Passagiere berichteten, die Bahn aus München in Richtung Wolfratshausen sei schon vor dem Unfall merkwürdig gefahren und immer wieder stehen geblieben. Sie habe rund 20 Minuten Verspätung gehabt, als sie kurz vor dem Bahnhof Ebenhausen-Schaftlärn erneut anhielt – in einer Kurve.

In diesem Moment scheint die entgegenkommende Bahn nach München im Bahnhof Ebenhausen-Schaftlärn losgefahren zu sein. Kurz darauf krachte es. Fahrgäste schildern einen lauten Knall.



Ein Feuerwehrkran sichert einen Zugteil: Die S-Bahnen stießen im Landkreis München auf eingleisiger Strecke zusammen. (Quelle: Lennart Preiss/dpa)



Eine Frau lag blutend auf dem Boden, ein Kind schrie

"Ich habe die Notbremsung gemerkt", berichtete ein Passagier laut "Bild". "Beim Aufprall bin ich aus meinem Sitz nach vorne in den Gang geschleudert worden."

Aus der Bahn Richtung München erzählte ein 19-Jähriger dem "Merkur" von dramatischen Szenen: Alle Fahrgäste seien durch die Luft gewirbelt worden. Eine alte Frau habe stark blutend am Boden gelegen, ein Kind habe laut geschrien. Nachdem er den roten Notfallhebel betätigt habe und sich die Türen der Bahn geöffnet hätten, seien die Menschen die Böschung hinuntergestiegen, viele hätten unter Schock gestanden.

Ein Feuerwehrmann bei der Arbeit: Die Unfallstelle auf dem Bahndamm ist schwer zugänglich.. (Quelle: Matthias Balk/dpa)



Strecke ist weiter gesperrt, Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen

An dem Einsatz waren bis in die Nacht etwa 680 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk beteiligt. Die Staatsanwaltschaft München I leitet die Ermittlungen zur Unfallursache. Gutachter sollen ihre Arbeit unterstützen.

Am Dienstag steht neben Ermittlungen zum Unfallhergang auch die Bergung der Fahrzeuge im Fokus. Das Technische Hilfswerk war die ganze Nacht vor Ort, sagte ein Sprecher der Feuerwehreinsatzzentrale. Im Laufe des Tages werde weiter an der Bergung gearbeitet, sagte ein Bahnsprecher in München. Die Strecke ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.