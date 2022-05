Es sei aber nicht entscheidend, ob es eine Frau oder ein Mann werde. "In diesen Kategorien sollten wir bei der Auswahl nicht denken. Es geht um Qualifikation, nicht ums Geschlecht", sagte Aigner, die auch Mitglied des CSU-PrÀsidiums ist.

Wichtiger sei, dass die Person "ausreichend Erfahrung" mitbringe, die Partei und ihre Strukturen gut kenne und gegen bundespolitische GrĂ¶ĂŸen in Fernseh-Diskussionen wortgewandt und intelligent bestehen könne. An den laufenden Spekulationen will sich Aigner nicht beteiligen: "Ich werde jetzt nicht ĂŒber Namen spekulieren. Es gibt einige, denen ich dieses Amt zutraue", sagte sie.

Wer kommt fĂŒr den Posten in Frage?

In der CSU kursierten am Donnerstag wieder zahlreiche Namen von potenziellen Kandidaten fĂŒr den wichtigen Posten. Genannt wurden neben diversen Bundestagsabgeordneten wie Daniela Ludwig, Thomas Silberhorn oder auch der von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Sollte Söder sich fĂŒr Kaniber entscheiden, wĂŒrde dies aber wiederum eine Nachbesetzung im Kabinett mit sich bringen, sollte er am bisherigen Regionalproporz festhalten, mĂŒsste der Ministerposten durch einen Oberbayern nachbesetzt werden.

UnabhĂ€ngig von der reinen Personalfrage sieht Huber die grĂ¶ĂŸten Probleme der CSU an einer anderen Stelle: "Der gewaltige Stimmenverlust bei der Bundestagswahl , das Pandemiemanagement, vor allem aber indiskutable moralische Fehltritte von MandatstrĂ€gern und zuletzt der Blackout des GeneralsekretĂ€rs haben die CSU in eine dramatische Situation gebracht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in MĂŒnchen.

Auch Aigner betonte, dass sich die CSU rund eineinhalb Jahre vor der nĂ€chsten Landtagswahl in keinem zufriedenstellenden Zustand prĂ€sentiere: "Die CSU regiert Bayern sehr gut – aber die Probleme in der Partei lenken den Fokus davon ab. Das mĂŒssen wir schnell in den Griff bekommen."

Nach kaum mehr als zwei Monaten Amtszeit hatte der bisherige CSU-GeneralsekretĂ€r Stephan Mayer seinen RĂŒcktritt erklĂ€rt. Der 48-JĂ€hrige nannte dafĂŒr in einer schriftlichen ErklĂ€rung gesundheitliche GrĂŒnde. Zugleich rĂ€umte er allerdings eine "möglicherweise" im RĂŒckblick nicht angemessene Wortwahl einem "Bunte"-Journalisten gegenĂŒber ein.