Begründet hatte Mayer seinen Rücktritt mit gesundheitlichen Gründen. Auch CSU-Parteichef Markus Söder bekräftigte in einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass es Mayer "tatsächlich nicht gut geht". Wenig zuvor war jedoch öffentlich geworden, dass er einen Journalisten am Telefon bedroht haben soll.