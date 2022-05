Warum Martin Huber keine Frau sein muss

So stammen alle Generalsekretäre der CSU seit 2007 aus Altbayern, mit Ausnahme von Andreas Scheuer zudem aus dem Bezirk Oberbayern, wo auch Hubers Heimat Mühldorf liegt – der nächste Oberbayer also. Der letzte Franke im Amt wechselte 2007 ins bayerische Umweltministerium – es war Markus Söder selbst.

Mit dem Thema Umwelt könnte Huber indes auch bei Söder und den anderen in der Parteispitze gepunktet haben. Seit der Landtagswahl 2018 ist unverkennbar: Mit dem Kurs, rechts der Union-Stammwählerschaft zu fischen, sanken die Umfragewerte der CSU stetig. Seither versucht Söder unverkennbar, seine Partei moderner zu machen. Eine Hoffnung, die auch Huber erfüllen soll.

Martin Huber gibt sich modern und nachhaltig

Denn der plakatiert auf seiner Website auffällig: "Weißwurst und Wasserstoff schmeckt der Zukunft." Die Natur sei ihm wichtig, auch Nachhaltigkeit. Auf einer Pressekonferenz am Freitag in München verwies er darauf, schon seit 2008 im Umweltausschuss des Kreistages von Altötting zu sitzen, sowie sich als Bezirksvorsitzender des Arbeitskreises Umwelt engagiert zu haben.

Zukunftsträchtige Themen sind es also, die Huber sich auf die Fahne geschrieben hat. "Ökologie und Ökonomie" wolle er vereinbaren, hängt er an. Doch das ist nur ein Aspekt dessen, was Söder an Hubers Profil schätzt. Denn wie es die Ortsnamen Mühldorf, Altötting oder Burghausen schon verraten: Huber kommt vom Land. Und dort liegt immer noch die große Stärke der CSU.

Schon am Donnerstag hatte Landtagspräsidentin Ilse Aigner gefordert, dass die Partei weiter einen ländlichen Generalsekretär brauche – und dass dies ein Mann sein solle. Natürlich, Huber könne auch Stadt, sagte Söder bei der Pressekonferenz am Freitag. Aigners Wunsch wurde dennoch erfüllt. Eine Frau in hohen Parteiämtern bleibt bei der CSU deshalb eine Ausnahme.

Nur eine Frau in der ParteifĂĽhrung der CSU

Nur eine gab es da bisher, Christine Haderthauer hatte 2007 das Amt für nur ein Jahr von Markus Söder übernommen. Eine Frau an der Parteispitze fehlt der CSU bislang noch ganz. Das Argument, mit mehr Frauen in den höchsten Parteiämtern ebenfalls das moderne Image stärken zu können, scheint in der CSU noch wenig zu verfangen.

Andere Parteien machen das anders: Grüne, SPD und Linke setzen inzwischen auf Spitzenduos, die immer mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt sein müssen. In der CSU hatten die aktuelle Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber einige zwar ebenfalls als neue Generalsekretärin gehandelt. Doch Söder wollte das Kabinett "nicht auseinanderreißen", wie er am Freitag sagte.

Ministerinnen und Minister, die das Amt ebenfalls hätten übernehmen können, habe es einige gegeben. Doch nachdem in der Landesregierung erst vor gut zwei Monaten drei Posten neu vergeben worden waren – unter anderem war Hubers Vorvorgänger Markus Blume Wissenschaftsminister geworden und durch Stephan Mayer ersetzt worden – wollte Söder nun Konstanz. Und so musste eine überraschende Lösung her.

Schnell verfĂĽgbar und jung: Martin Huber ist 44 Jahre alt

Als solcher darf Martin Huber nämlich zweifellos gelten. Außerhalb der Partei war er bisher kaum wahrzunehmen, blieb vor allem in der Kommunalpolitik aktiv. Bald ist er als Gesprächspartner auf den großen Bühnen der Bundespolitik gefragt. Profiliert hatte er sich in der Partei zuletzt auch überregional, als er mit der Ausarbeitung des Grundsatzprogramms beauftragt worden war.