Bericht: Lewandowski will Bayern-Vertrag nicht verlängern

Nach einem Bericht der "Bild" will Robert Lewandowski seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern M├╝nchen nicht verl├Ąngern. In der vergangenen Woche habe der Weltfu├čballer den Bayern-Bossen mitgeteilt, "seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag in M├╝nchen NICHT zu verl├Ąngern", so die Zeitung am Donnerstag. Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe auf die Frage, ob Lewandowski nach dieser Saison weiterhin nicht gehen d├╝rfe, geantwortet: "Wie ich schon gesagt habe: Wir werden Gespr├Ąche f├╝hren..."