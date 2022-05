So sprach Söder 2018 von "Asyltourismus", sagte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland . Vorbehalte zu schĂŒren gegen das, was er als fremd zu verkaufen versuchte, war die klar erkennbare Taktik. Eine Gesellschaft zu zeichnen, die sich ĂŒber das Christentum davon abgrenzte, gehörte dazu. Das war nicht nur fremdenfeindlich, sondern auch ĂŒberholt.

Der Kreuzerlass Markus Söders ist völlig aus der Zeit gefallen

Das Foto von ihm wurde zum Meme – und zum Symbol dafĂŒr, dass Söder den Zeitgeist erkannt hat. Der will Umwelt- und Klimaschutz, auch in Bayern, und nicht nur in den StĂ€dten. Und steht fĂŒr Gleichberechtigung. Ein religiöses Symbol in staatlichen Einrichtungen passt da nicht dazu. "Christen zuerst", signalisiert es jedem Muslim, Juden oder Atheisten, der zur Behörde muss.