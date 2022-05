Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir ben├Âtigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Instagram -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Er "bitte um Verzeihung und um einen differenzierten Blick auf alle Perspektiven", so der 34-J├Ąhrige. Die Vorw├╝rfe gegen ihn nehme er ernst, er betonte: "Ja, Global Tactics hat auch in Bangladesch Masken herstellen lassen. Nein, ich habe diese Masken nie verkauft oder beworben." Er habe in seinem Onlineshop ausschlie├člich Masken angeboten, die zu "100 Prozent aus Portugal" kamen, erkl├Ąrte Kliemann.

Hat er den ├ťberblick verloren?

"Die Masken, die ├╝ber Global Tactics in Bangladesch produziert wurden, waren ein reines Gro├čhandelskontingent", erz├Ąhlte er weiter und stellte klar, dass alle Abnehmer dieser Masken, auch About You, im Vorfeld ├╝ber die Herkunft dieser informiert worden seien. Dem "Spiegel" sagte Kliemann dazu noch: "Das war in einer Phase, in der mehrere Partner mit meinem Namen Werbung machen wollten, ohne dass ich das genau ├╝berblickt habe. Ich wusste zwar, dass in Bangladesch Masken produziert werden, aber ich wusste nicht, an wen sie genau verschickt werden."

About You lie├č am Freitag auf Nachfrage von t-online verlauten: "Das 'ZDF Magazin Royale'-Video hat uns erreicht und ist uns bekannt. Aktuell pr├╝fen wir den Fall intern, um uns ein genaues Bild von dem Sachverhalt zu verschaffen." Man habe Kliemanns Masken deshalb im ersten Schritt offline genommen.

Auf Kliemanns Statementvideo reagierte am Freitagabend Tarek M├╝ller, der Mitgr├╝nder von About You, auf Twitter. Er erkl├Ąrte: "Dass die Masken teilweise nicht in Europa produziert wurden, war uns bis heute nicht bekannt. [...] Nach den uns vorliegenden Informationen hat uns Global Tactics weder im Jahr 2020, noch danach, dar├╝ber informiert, oder uns darauf hingewiesen, dass die Masken au├čerhalb Europas hergestellt werden. Sogar der Verantwortliche von Global Tactics hat unserer Eink├Ąuferin am Telefon heute best├Ątigt, dass wir nie eine Info erhalten haben ├╝ber Produktionen au├čerhalb Europas." M├╝ller habe Kliemann dar├╝ber informiert, dass sein Statement dahingehend falsch sei. "Leider war das Statement und Insta-Video da schon raus und konnte laut Fynn nicht mehr zur├╝ckgenommen werden."