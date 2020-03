Nur für eine Folge?

RTL schmeißt Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury

11.03.2020, 19:45 Uhr | JaH, t-online.de

Aufregung um Xavier Naidoo: In den sozialen Medien kursieren Videos des Sängers, in denen er Gesangseinlagen darbietet, die rechtes Gedankengut nahelegen. (Quelle: t-online.de)

Xavier Naidoo wird vorläufig aus der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury geschmissen. Der Sänger hatte zuvor mit einem Video heftige Kritik ausgelöst. Eine endgültige Entscheidung will der Sender aber noch nicht treffen.

Auf Twitter hatten viele ein Video von Xavier Naidoo kritisiert und warfen dem 48-Jährigen rassistische Äußerungen vor. CDU-Spitzenpolitikerin Gitta Connemann forderte bereits, dass sich RTL von Naidoo distanzieren solle. Jetzt bestätigt der Sender: Der Musiker wird am Samstag nicht mehr Teil der Jury sein.

Bisheriger Ausschluss bezieht sich nur auf Samstag

Bis heute war Naidoo in der aktuellen Staffel von DSDS als Juror tätig. Diese Zusammenarbeit hat der Sender nun beendet, allerdings unter Vorbehalt. In einer Pressemitteilung erklärte RTL: "Nach den umstrittenen Äußerungen von Xavier Naidoo in einem selbst gedrehten Video, das heute in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, hat sich RTL entschlossen, den Sänger am Samstag aus der Jury von 'Deutschland sucht den Superstar' auszuschließen."



Auf Nachfrage von t-online.de erklärt RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer, dass sich dieser Rauswurf erst einmal nur auf die kommenden Liveshow am Samstag bezieht. Ein klärendes Gespräch steht noch aus.

Neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti entschied Naidoo, welche Nachwuchstalente das Zeug zum Star haben. An diesem Samstag geht die Show erstmals in die Live-Phase.

Naidoo weist Vorwürfe zurück

Noch am Mittwochnachmittag hatte Naidoo Rassismus-Vorwürfe gegen sich vehement zurückgewiesen. Er reagierte damit auf eine Debatte um ein Video, in dem zu sehen ist, wie er ein Lied mit umstrittenen Textzeilen singt. Naidoo schrieb bei Facebook, seine Aussagen seien absolut falsch interpretiert worden.

In den Kommentarspalten zu dem Video werfen zahlreiche Nutzer dem Sänger Rassismus vor. Wer das Video wann ins Netz stellte, ist unklar. In einem Posting, das RTL über Twitter verbreitete, heißt es: "1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus. 2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video. 3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier #Naidoo."

Rassenhass und Fremdenfeindlichkeit seien ihm völlig fremd, auch wenn er sich zuweilen emotional künstlerisch äußere, hieß es in einem Beitrag auf Naidoos Facebook-Seite vom Mittwoch. "Ich setze mich seit Jahren aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. Liebe und Respekt sind der einzige Weg für ein gesellschaftliches Miteinander", wurde der Sänger dort zitiert. Erstmal nur am Samstag wir warten noch auf Gespräch.