Polizei warnt

Gefälschte SMS verbreiten Schadsoftware

16.02.2021, 16:24 Uhr | dpa

"Ihr Paket wurde verschickt" – eine SMS mit einem Link und einer Lockbotschaft: Mehr ist gar nicht nötig, um ein Smartphone mit Schadsoftware zu infizieren. Gleich in mehreren Bundesländern warnt die Polizei vor dieser Masche.

Das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz warnt vor einem neuen Trick, mit dem Kriminelle Schadsoftware auf die Mobiltelefone ihrer Opfer installieren. Wie die Behörde am Mittwoch mitgeteilt hat, haben Betroffene in Rheinland-Pfalz gefälschte Kurzmitteilungen erhalten, in denen die Ankunft eines Pakets angekündigt worden sei.



Die SMS enthalte die Nachricht: "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es", teilte das Polizeipräsidium mit. Dann folge ein Link mit der Endung "duckdns.org".

Klickten die Handybesitzer den vermeintlichen Bestätigungslink an, werde unerkannt eine Schadsoftware heruntergeladen und auf dem Handy installiert. Auch in Bayern gab es bereits so viele Opfer, dass das LKA München Alarm schlug.

Was macht die Schadsoftware auf dem Handy?

"Diese Schadsoftware leitet unbemerkt sensible Daten weiter, spioniert die Kontaktliste der Geschädigten aus und versendet anschließend eigenständig SMS mit der Schadsoftware an verschiedene Rufnummern, die zusätzliche Kosten verursachen können", heißt es vom LKA. In einem Fall sei einer Frau aus Mainz ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden, heißt es von der Kriminalpolizei.

Bei der Hotline für IT-Notfälle des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) gingen bereits Anfang Februar so viele Anrufe von geschädigten oder besorgten Menschen ein, dass es zu längeren Wartezeiten kam, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. "Wir haben aktuell das Problem, dass sehr viele Leute außerhalb Bayerns anrufen." Deshalb informierte das LKA nun über Twitter und Facebook, dass die Hotline nur für Betroffene aus Bayern zuständig sei. Auch bei den Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd meldeten sich vermehrt Menschen, die die SMS erhalten hatten.