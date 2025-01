Unterhalt: Finanzamt erkennt Barzahlungen nicht mehr an

Aktualisiert am 07.01.2025 - 16:17 Uhr

Aktualisiert am 07.01.2025 - 16:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ab 2025 müssen Unterhaltszahlungen an Ex-Partner per Überweisung erfolgen, um steuerlich anerkannt zu werden. Barzahlungen akzeptiert das Finanzamt nicht mehr. (Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Zahlen Sie den Unterhalt für Ihren oder Ihre Ex noch bar? Dann sollten Sie ab diesem Jahr schleunigst umstellen. Andernfalls können Sie den Aufwand nicht mehr von der Steuer absetzen.

Wer Unterhalt an Ex-Mann oder Ex-Frau leisten muss, kann diesen Aufwand unter Umständen von der Steuer absetzen. Eine Voraussetzung, die dafür seit 2025 gegeben sein muss: Der Unterhalt muss per Überweisung gezahlt werden, Barzahlungen erkennt das Finanzamt nicht mehr an. Darauf weist der Bundesverband Lohnsteuerhilfeverein (BVL) hin.