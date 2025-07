Fast sechs Millionen - E-Automarkt wächst wieder schneller

Aktualisiert am 26.07.2025 - 05:00 Uhr

Der weltweite Verkauf zieht im ersten Halbjahr wieder stärker an. Auch in Europa erleben Stromer eine Renaissance - doch der Kontinent fällt weiter zurück.

Auch in Europa sieht das Beratungsunternehmen eine "Renaissance" der Elektroautos. Hier wurden 1,2 Millionen Elektroautos verkauft - ein Rekord für ein erstes Halbjahr und ein Plus von 25 Prozent. Dazu dürfte auch Druck durch die verschärften CO2-Flottengrenzwerte beigetragen haben. Dennoch verliert der Kontinent als Elektroautomarkt weiter an Bedeutung - schlicht, weil andere Märkte noch schneller wachsen, insbesondere China. Das Land kann seine Dominanz weiter ausbauen, da es hier um 47 Prozent auf gut 3,7 Millionen BEVs nach oben geht.