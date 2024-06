Für Beamte wichtig zu wissen: Der absetzbare Anteil wird – in Anlehnung an die Arbeitnehmer – fiktiv um den steuerfreien Arbeitgeberanteil reduziert. Dies soll eine Gleichstellung von Arbeitnehmern und Beamten gewährleisten.

Auszahlen lässt sich die Rürup-Rente nur als monatliche Rente. Einmal- oder Vorschusszahlungen des angesparten Kapitals sind nicht möglich. Die Gewinne sind in der Ansparphase steuerfrei, müssen in der Auszahlungsphase jedoch mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Die Rürup-Rente ist pfändungs- und insolvenzgeschützt und in der Auszahlungsphase steuerpflichtig.

Die Gesetzliche Rentenversicherung

Während so manch Rentenversicherter neidisch auf die Beamtenpensionen schielt, werfen Beamte mehr und mehr einen Blick auf die Rentenversicherung. Denn: Gerade in Zeiten niedriger Zinsen und mangelnder Anlagemöglichkeiten mit geringem Risikoprofil erweist sich die Rentenversicherung als interessante ergänzende Vorsorgemöglichkeit für das Alter.

Beamte können sich in der gesetzlichen Versicherung bis zu einem Höchstbetrag von monatlich 1.404,30 Euro zusätzlich gesetzlich versichern. Der Mindestbetrag liegt aktuell bei 100,07 Euro (Stand 2024). Damit erwerben sie Rentenansprüche, die im Alter die Pension ergänzen. Die Einzahlungen sind als Sonderausgaben in Grenzen von der Steuer absetzbar.

Wer 2024 in Rente geht, muss 83 Prozent der Rente versteuern . Im Jahr 2058 werden die Rentenbezüge dann zu 100 Prozent steuerpflichtig. Gleichzeitig werden die während der Erwerbsphase in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlten Beiträge sukzessive von der Einkommensteuer freigestellt.

Private Vorsorge – Fondssparpläne, Banksparpläne, Immobilien

Beamte verfügen in der Regel über ein planbares Einkommen mit einem hohen Maß an Sicherheit. Damit ergeben sich in der privaten Vorsorgeplanung viele Möglichkeiten – sei es die Investition am Aktienmarkt, das Fondsparen oder die direkte Investition in Sachwerte wie Immobilien oder auch Rohstoffe.