Einfach erklärt Altersentlastungsbetrag: Wer bekommt ihn?

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 08.08.2025 - 18:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rentnerin sichtet Unterlagen: Senioren profitieren vom Altersentlastungsbetrag. Bis zum Jahr 2058 wird er aber schrittweise gesenkt. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn)

Wer neben der Rente Einkünfte aus Mieten, einem Nebenjob oder Kapitalvermögen hat, profitiert von einem Freibetrag. Der sinkt aber von Jahr zu Jahr.

Rentner mit zusätzlichen Einkünften müssen diese zum steuerpflichtigen Teil Ihrer Rente hinzurechnen – allerdings nicht komplett. Denn bis 2058 gibt es noch den sogenannten Altersentlastungsbetrag. Wir zeigen, wer ihn bekommt, was er bringt und ob er automatisch berücksichtigt wird.

Wer bekommt den Altersentlastungsbetrag für Rentner?

Der Altersentlastungsbetrag ist im Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt und steht Ihnen ab dem Jahr zu, in dem Sie 65 Jahre alt werden. Er gilt für Einkünfte, die Sie neben Ihrer Rente haben – etwa für Mieten, Kapitalvermögen oder Einnahmen aus einem Nebenjob. Sind Sie noch berufstätig, ist Ihr Arbeitgeber verpflichtet, den Altersentlastungsbetrag bei der monatlichen Gehaltsabrechnung zu berücksichtigen.

Was bringt der Altersentlastungsbetrag?

Dank des Altersentlastungsbetrags sinkt das zu versteuernde Einkommen von Rentnern – und damit auch die Steuerlast. Lesen Sie hier, was das zu versteuernde Einkommen genau ist. Allerdings ist dieser Steuerfreibetrag abhängig von Ihrem Geburtsjahr.

Wurden Sie 2023 65 Jahre alt, steht Ihnen ein Altersentlastungsbetrag von 14 Prozent der Einkünfte und höchstens 665 Euro zu. Für Sie bleibt der Freibetrag zeitlebens bei 14 Prozent. Für alle, die 2024 erstmals die Voraussetzungen erfüllen, liegt der Altersentlastungsbetrag nur noch bei 13,6 Prozent der Einkünfte und höchstens bei 646 Euro. Bis 2058 sinkt er auf null.

Gut zu wissen: Mit dem Wachstumschancengesetz hat sich der Zeitraum, in dem der Altersentlastungsbetrag noch gewährt wird, von 2040 auf 2058 verlängert.

Tabelle: Altersentlastungsbetrag

Die folgende Tabelle zeigt den Altersentlastungsbetrag nach Geburtsjahr:

Haben Sie als Rentner Arbeitslohn, wird der Altersentlastungsbetrag bereits bei der Ermittlung des Einkommens, auf das die Lohnsteuer einbehalten wird, Monat für Monat anteilig abgezogen. Das heißt, Sie haben schon im laufenden Jahr mehr Geld in der Tasche und müssen nicht auf die Erstattung nach der Steuererklärung warten.

Bei Einkünften aus Mieten und Kapitalvermögen wird der Altersentlastungsbetrag hingegen erst im Zuge der Einkommensteuerveranlagung gewährt. Lesen Sie hier, wann Sie als Rentner Steuern zahlen müssen.

Grundsätzlich gilt bei der Steuer für Rentner: Sie müssen nicht auf Ihre komplette gesetzliche Rente Steuern zahlen, sondern nur auf den sogenannten Besteuerungsanteil. Dieser ist umso höher, je später Sie in Rente gehen. 2058 müssen Sie dann 100 Prozent Ihrer gesetzlichen Rente versteuern.

Wird der Altersentlastungsbetrag automatisch berücksichtigt?

Ja, sowohl beim Arbeitslohn als auch bei Einkünften aus Mieten und Kapitalerträgen. Im Job muss Ihr Arbeitgeber den Altersentlastungsbetrag berücksichtigen (siehe oben). Bei einem Zuverdienst aus Mieten oder Kapitaleinkünften berücksichtigt das Finanzamt den Altersentlastungsbetrag automatisch.