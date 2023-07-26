t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberAltersvorsorgeGesetzliche Rente

Altersentlastungsbetrag: Wann Rentner davon profitieren und wie hoch er ist

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextFußball-Funktionär stirbt beim Wandern
Text"Bauer sucht Frau"-Paar verkündet Trennung
TextPolizei findet totes Mädchen in Mülltonne
TextDas verdient man als Zahnarzt
VideoU-Boot vor Rügen erregt Aufsehen

Einfach erklärt
Altersentlastungsbetrag: Wer bekommt ihn?

  • Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
Aktualisiert am 08.08.2025 - 18:18 UhrLesedauer: 2 Min.
Rentnerin sichtet Unterlagen: Senioren profitieren vom Altersentlastungsbetrag. Bis zum Jahr 2040 wird er aber schrittweise gesenkt.Vergrößern des Bildes
Rentnerin sichtet Unterlagen: Senioren profitieren vom Altersentlastungsbetrag. Bis zum Jahr 2058 wird er aber schrittweise gesenkt. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn)
News folgen

Wer neben der Rente Einkünfte aus Mieten, einem Nebenjob oder Kapitalvermögen hat, profitiert von einem Freibetrag. Der sinkt aber von Jahr zu Jahr.

Rentner mit zusätzlichen Einkünften müssen diese zum steuerpflichtigen Teil Ihrer Rente hinzurechnen – allerdings nicht komplett. Denn bis 2058 gibt es noch den sogenannten Altersentlastungsbetrag. Wir zeigen, wer ihn bekommt, was er bringt und ob er automatisch berücksichtigt wird.

Wer bekommt den Altersentlastungsbetrag für Rentner?

Der Altersentlastungsbetrag ist im Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt und steht Ihnen ab dem Jahr zu, in dem Sie 65 Jahre alt werden. Er gilt für Einkünfte, die Sie neben Ihrer Rente haben – etwa für Mieten, Kapitalvermögen oder Einnahmen aus einem Nebenjob. Sind Sie noch berufstätig, ist Ihr Arbeitgeber verpflichtet, den Altersentlastungsbetrag bei der monatlichen Gehaltsabrechnung zu berücksichtigen.

Was bringt der Altersentlastungsbetrag?

Dank des Altersentlastungsbetrags sinkt das zu versteuernde Einkommen von Rentnern – und damit auch die Steuerlast. Lesen Sie hier, was das zu versteuernde Einkommen genau ist. Allerdings ist dieser Steuerfreibetrag abhängig von Ihrem Geburtsjahr.

Wurden Sie 2023 65 Jahre alt, steht Ihnen ein Altersentlastungsbetrag von 14 Prozent der Einkünfte und höchstens 665 Euro zu. Für Sie bleibt der Freibetrag zeitlebens bei 14 Prozent. Für alle, die 2024 erstmals die Voraussetzungen erfüllen, liegt der Altersentlastungsbetrag nur noch bei 13,6 Prozent der Einkünfte und höchstens bei 646 Euro. Bis 2058 sinkt er auf null.

Gut zu wissen: Mit dem Wachstumschancengesetz hat sich der Zeitraum, in dem der Altersentlastungsbetrag noch gewährt wird, von 2040 auf 2058 verlängert.

Tabelle: Altersentlastungsbetrag

Die folgende Tabelle zeigt den Altersentlastungsbetrag nach Geburtsjahr:

Loading...
Symbolbild für eingebettete Inhalte

Embed

Haben Sie als Rentner Arbeitslohn, wird der Altersentlastungsbetrag bereits bei der Ermittlung des Einkommens, auf das die Lohnsteuer einbehalten wird, Monat für Monat anteilig abgezogen. Das heißt, Sie haben schon im laufenden Jahr mehr Geld in der Tasche und müssen nicht auf die Erstattung nach der Steuererklärung warten.

Bei Einkünften aus Mieten und Kapitalvermögen wird der Altersentlastungsbetrag hingegen erst im Zuge der Einkommensteuerveranlagung gewährt. Lesen Sie hier, wann Sie als Rentner Steuern zahlen müssen.

Grundsätzlich gilt bei der Steuer für Rentner: Sie müssen nicht auf Ihre komplette gesetzliche Rente Steuern zahlen, sondern nur auf den sogenannten Besteuerungsanteil. Dieser ist umso höher, je später Sie in Rente gehen. 2058 müssen Sie dann 100 Prozent Ihrer gesetzlichen Rente versteuern.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Wird der Altersentlastungsbetrag automatisch berücksichtigt?

Ja, sowohl beim Arbeitslohn als auch bei Einkünften aus Mieten und Kapitalerträgen. Im Job muss Ihr Arbeitgeber den Altersentlastungsbetrag berücksichtigen (siehe oben). Bei einem Zuverdienst aus Mieten oder Kapitaleinkünften berücksichtigt das Finanzamt den Altersentlastungsbetrag automatisch.

Voraussetzung ist allerdings, dass Sie fristgerecht eine Steuererklärung abgeben und dabei für die Kapitalerträge die Günstigerprüfung über die Anlage KAP beantragen. Dazu müssen Sie aber nur an der entsprechenden Stelle den Haken setzen.

Verwendete Quellen
  • smart-rechner.de: "Der Altersentlastungsbetrag in der deutschen Rentenversicherung"
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ArbeitgeberEinkommenMieteRente
Themen A bis Z
Rentenhöhe
2.000 Euro Rente2.500 Euro Rente3.000 Euro Rente
Rente
Rente steuerfrei nach Rentenerhöhung60 Prozent WitwenrenteWitwenrente und eigene RenteBürgergeld für RentnerRentensplitting statt WitwenrenteWitwenrenteWitwenrente und EinkommenBetriebsrente versteuern
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom