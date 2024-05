Rentenlücke: Was ist das?

Wie berechne ich meine Rentenlücke?

Wichtig: Die Berechnung basiert auf den Daten, die in Ihrem Rentenkonto gespeichert sind. Sie sollten also zunächst sichergehen, dass dort alle rentenrechtlich relevanten Zeiten hinterlegt sind – beispielsweise Zeiten der Kindererziehung, der ehrenamtlichen Pflege von Angehörigen oder Arbeitslosigkeit und Krankheit. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Rentenkonto auf dem neuesten Stand ist, können Sie eine Kontenklärung beantragen.

Ausgaben im Alter bestimmen

Inflation und Rentenerhöhung einbeziehen

Im letzten Schritt tragen Sie der Tatsache Rechnung, dass Geld mit der Zeit an Kaufkraft verliert. Das nennt sich Inflation und führt dazu, dass Ihre Ausgaben im Ruhestand in absoluten Zahlen deutlich höher ausfallen werden, als gerade noch errechnet. Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank liegt bei 2 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig wird aber auch Ihre Rente jährlich angepasst – vermutlich fällt sie aber nicht so stark aus wie die Inflation. Realistisch ist eine Steigerung von 1,5 Prozent pro Jahr.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie haben Ihrer Renteninformation entnommen, dass Sie 1.400 Euro im Monat an gesetzlicher Rente erhalten werden. Als monatliche Ausgaben haben Sie 1.800 Euro ermittelt und Ihnen bleiben noch 25 Jahre bis zum Ruhestand. Bei einer angenommenen Rentensteigerung von 1,5 Prozent wächst Ihre Rente in dieser Zeit um insgesamt 45,1 Prozent auf 2.031,33 Euro. Ihre Ausgaben steigen bei einer angenommenen Inflation von 2 Prozent in 25 Jahren um 64,07 Prozent auf 2.953,10 Euro. Die Differenz der beiden Werte ergibt Ihre monatliche Rentenlücke: 921,77 Euro.