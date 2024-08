Die Ampel will Rentner dazu bewegen, länger zu arbeiten. Ein finanzieller Anreiz ist die Rentenaufschubprämie. Wir zeigen, wie sie funktioniert.

Will Deutschland seinen Wohlstand halten, muss es sich etwas einfallen lassen. Bereits jetzt fehlen laut der Bundesagentur für Arbeit jedes Jahr Hunderttausende Arbeitskräfte, der demografische Wandel verschärft die Lage weiter. Schon im Juli hatte die Ampelkoalition daher ihre Wachstumsinitiative beschlossen, nach der es für ältere Arbeitnehmer Anreize geben soll, ihren Ruhestand trotz Rentenanspruch aufzuschieben ( t-online berichtete ).

Nun hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Pläne in einen Gesetzesentwurf gegossen, den das Kabinett am 4. September beschließen soll. Spannendster Punkt dabei: die neue Rentenaufschubprämie. Wir erklären, wer sie bekommen soll, wie hoch sie ausfällt und welche Alternative es bereits gibt.

Rentenaufschubprämie: Wer profitiert davon?

Schon heute erhalten Arbeitnehmer, die ihren Renteneintritt nach hinten verlegen, monatliche Zuschläge auf ihre künftige Rente . Mit der Rentenaufschubprämie will die Bundesregierung nun eine neue Option schaffen, mit der Sie sich zusätzliche Arbeitsjahre im Alter vergüten lassen können. Arbeitnehmer können sich dann den zusätzlich erworbenen Rentenanspruch durch die längere Zeit im Job auf einen Schlag auszahlen lassen.

Zusätzlich sollen auch die Krankenkassenbeiträge, die die Rentenversicherung auf die nicht genommene Rente hätte zahlen müssen, an weiterarbeitende Senioren fließen. Derzeit sind das 8,15 Prozent.

Wie viel Geld bringt die Rentenaufschubprämie?

Wer beispielsweise Anspruch auf eine Rente von 1.500 Euro im Monat hat und ein Jahr sozialabgabenpflichtig länger arbeitet, ohne gleichzeitig Rente zu beziehen, könnte bei Rentenbeginn eine Einmalzahlung von 18.000 Euro für den Rentenverzicht erhalten (12 Monate x 1.500 Euro = 18.000 Euro) – und zusätzlich den 8,15-Prozent-Aufschlag von in diesem Beispiel 1.467 Euro einstreichen.

Ab wann gibt es die neue Prämie für Rentner?

Wer von der Rentenaufschubprämie profitieren will, muss sich noch gedulden: Die Neuregelung soll erst zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. So viel Zeit braucht die Rentenversicherung, um sich technisch und organisatorisch vorzubereiten.