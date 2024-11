Obwohl die Einnahmen der Rentenversicherer durch Beiträge von Arbeitgebern, Beschäftigten und dem Bund aufgrund der Lohnzuwächse "spürbar wachsen" könnten, dürften die Ausgaben laut dem Bericht "dynamischer steigen". Das liege zum einen an der erwarteten deutlichen Rentenerhöhung zum 1. Juli 2025 von rund 3,5 Prozent – wobei die Rentenversicherung selbst zuletzt sogar von einem Plus von 3,6 Prozent ausging (mehr dazu hier). Zum anderen werde die Zahl neuer Rentner mit dem Eintritt der Babyboomer-Jahrgänge in den Ruhestand stark steigen.