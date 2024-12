Ab dem 1. Januar 2025 treten zahlreiche Neuerungen in der gesetzlichen Rentenversicherung in Kraft, die sowohl Arbeitnehmer als auch Rentner betreffen. t-online hat die wichtigsten Änderungen für Sie zusammengefasst.

Renten steigen

Höherer Grundfreibetrag

Steigende Renten können also dafür sorgen, dass Sie mit Ihren Bezügen in die Steuerpflicht rutschen, doch ein höherer Grundfreibetrag wirkt dem entgegen. Denn das Einkommen, bis zu dem Sie keine Steuer zahlen müssen, soll 2025 auf 12.096 Euro steigen. Erst wenn Sie mit Ihrem zu versteuernden Einkommen über diesem Betrag liegen, fällt für Sie Einkommensteuer an. Lesen Sie hier, was das zu versteuernde Einkommen genau ist.