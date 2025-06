Viele Menschen nutzen den Übergang in den Ruhestand flexibel – etwa mit einer Teilrente. Versicherte können dann steuern, in welchem Umfang sie noch arbeiten oder in Rente gehen wollen. Wie viel Prozent Ihrer Rente Sie als Teilrente beziehen wollen, können Sie fast beliebig wählen – der Anteil muss mindestens 10 Prozent und darf höchstens 99,99 Prozent betragen. Doch welche Auswirkungen hätte das auf den Job?