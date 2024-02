Aktualisiert am 04.02.2024 - 15:26 Uhr

Der TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) schreibt fest, dass Ihr Arbeitgeber Sie für einen Arztbesuch während der Arbeitszeit freistellen muss, sollte eine ärztliche Behandlung dringend während der Arbeitszeit nötig sein. Der Arbeitsausfall wird nicht als Überstunden angerechnet, sondern wie Arbeitszeit bezahlt. Ist in einem Tarifvertrag etwas anderes geregelt, gilt das vertraglich Festgeschriebene.

Wenn kein Tarifvertrag gilt

Wurde das Arbeitsverhältnis nicht mit einem Tarifvertrag geregelt, sondern mit einem anderen Arbeitsvertrag, greift für den Fall einer während der Arbeitszeit dringend nötigen ärztlichen Untersuchung der § 616 des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Demnach haben Sie als spontan Erkrankter das Recht auf einen Arztbesuch während der Arbeitszeit, ohne dass Ihnen dadurch ein finanzieller Nachteil entsteht, das heißt, Sie müssen die versäumte Arbeitszeit dem Arbeitgeber nicht etwa in Form von Überstunden ersetzen. Die Zeit darf also nicht als Minusstunden gewertet werden. Dies gilt, wohlgemerkt, nur für besonders dringende Fälle.

Ausnahme Gleitzeit

Arbeiten Sie unter betrieblicher Gleitzeitregelung, muss Ihnen der Arbeitgeber Ihren Arztbesuch nicht bezahlen, es sei denn, in Ihrem Arbeitsvertrag wurde hierfür ausdrücklich etwas anderes festgelegt.

Arbeitnehmer in Gleitzeit haben den Vorteil, dass sie ihre Arbeitszeit innerhalb bestimmter zeitlicher Rahmenbedingungen frei gestalten können. Sollte ein Arztbesuch anstehen, kann dieser in der Regel problemlos in die Gleitzeit gelegt und die ausgefallene Zeit später nachgeholt werden.