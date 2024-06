Aktualisiert am 18.06.2024 - 08:33 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

EM-Kater: Das kann Ihnen am Arbeitsplatz blühen

Die Europameisterschaft hat begonnen, und alle freuen sich auf spannende Spiele und gemütliche Stunden beim Public Viewing oder im Stadion, vielleicht auch mal mit einem oder zwei Bier in der Sonne. Doch was passiert, wenn man zu tief ins Glas schaut und am nächsten Tag arbeiten muss? Darf man als Arbeitnehmer verkatert zur Arbeit kommen, und welche Konsequenzen drohen bei (Rest-)Alkohol im Blut?