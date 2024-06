Ein Glas Wein zum Lunch gilt in manchen Kulturen als chic, doch die deutsche Arbeitswelt tickt anders. Was Arbeitnehmer rund um den Alkoholkonsum in der Pause wissen sollten.

Klare Anweisungen und Richtlinien

Doch auch in Büros gibt es mittlerweile oft Alkoholverbote. Was gilt dann? "Man muss sich die betrieblichen Regelungen genau anschauen", sagt Reinhard. Wenn sich das Verbot im Wesentlichen darauf beschränkt, dass nicht am Arbeitsplatz getrunken werden darf, "dann kann ich in der Mittagspause auch mal ein Glas Bier trinken".