Angestellte müssen ihre Arbeitszeit erfassen, so das Bundesarbeitsgericht. Was genau das heißt, zeigt die Urteilsbegründung.

Es war ein Urteil, das die Arbeitswelt von Millionen Deutschen verändern sollte: Bereits Mitte September 2022 hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden, dass alle Angestellten in Deutschland ihre Arbeitszeit erfassen müssen.

Die Begründung der obersten Richterin, Inken Gallner, lautete: Nach geltendem EU-Recht gebe es in Deutschland bereits die Pflicht zur exakten Dokumentation der Arbeitszeit. Der Bund als zuständiger Gesetzgeber müsse sich deshalb sputen und das Arbeitsrecht entsprechend konkretisieren – ein Vorhaben, an dem bereits die Große Koalition gescheitert war. Mehr zu dem Urteil vom September 2022 lesen Sie hier .

Was genau nach Ansicht des höchsten deutschen Arbeitsgerichts bereits gilt und was sich folglich in der Praxis für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ändern muss, zeigt die schriftliche Urteilsbegründung des BAG. Hier finden Sie die Begründung zum Download (PDF).