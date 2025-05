Was macht ein Rechtsanwalt?

In Krimis treten manchmal auch Anwälte auf, die den Beschuldigten verteidigen. Haben Rechtsanwälte noch andere Tätigkeiten? Ein Überblick.

Rechtsanwälte vertreten und beraten ihre Mandanten juristisch. Sie arbeiten unabhängig und müssen verschwiegen sein. Nicht immer geht es dabei um Strafrecht, wie es in Filmen und Serien häufig scheint. Auch bei Scheidungen, Erbstreitigkeiten, Unternehmensgründungen oder Immobilienverkäufen werden Anwälte tätig.

Rechtsvertretung und Rechtsberatung

Die Arbeit eines Rechtsanwalts unterscheidet sich in den Bereichen der Vertretung und der Beratung.

Spezialisierungen als Rechtsanwalt

Die Rechtswissenschaften sind ein breit gefächertes Gebiet, weshalb sich Rechtsanwälte auf bestimmte Themenbereiche konzentrieren und sich darauf spezialisieren. So gibt es unter anderem Anwälte für

Der Arbeitsplatz eines Rechtsanwalts

Nicht jeder Jurist arbeitet in einer Anwaltskanzlei. Anwälte können ebenso in der Rechtsabteilung von Unternehmen, Hochschulen oder Organisationen angestellt sein. Solche juristischen Abteilungen findet man zum Beispiel bei Versicherungen, Banken oder in der Pharmaindustrie.