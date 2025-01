Für eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt bezahlen Sie rund 100 Euro (je nach Arzt), wenn Sie keine Zusatzversicherung haben. Geld, das Ihr Zahnarzt erhält, aber dann versteuern muss. Übernimmt die Krankenkasse die Kosten für eine Behandlung, kennen viele die Tarife und Preise oft gar nicht. Aber was sagt das am Ende über den Lohn aus? Wir werfen einen Blick darauf.

So viel verdient ein Zahnarzt während seiner Assistenzzeit

Während des Studiums verdient ein angehender Zahnarzt kein Geld. Er muss sich um die Finanzierung seines Alltags kümmern und nimmt hierfür oft Leistungen wie Bafög in Anspruch. Nach dem abgeschlossenen Studium absolvieren Zahnärzte zunächst ihre Assistenzzeit, die über die ersten zwei Berufsjahre andauert. In dieser Zeit arbeitet der Zahnarzt schon praktisch, allerdings in der Praxis bei einem erfahrenen Kollegen oder in einer Klinik.