Wie hoch darf man die eigenen Gehaltsvorstellungen ansetzen?

Finden Sie zunächst heraus, was der Marktstandard ist. Ein weiterer Tipp: Werden Sie sich bewusst, was Sie eigentlich wollen und benötigen. Ich würde Bewerbern empfehlen, ihre Gehaltswünsche klar zu kommunizieren. Denn nur, wenn man es von Anfang an klar kommuniziert, können Arbeitgeber darauf eingehen und sich dazu äußern. Wenn das in den Gehaltsrahmen des Unternehmens passt, super. Wenn nicht, dann ist es nicht der richtige Job oder das richtige Unternehmen.

Und wie stellt man die eigene Person im Interview am besten vor?

Ich erlebe oft, dass Bewerber jedes Detail ihres Lebenslaufs erzählen. Aber gerade bei einem digitalen Erstgespräch schalten die Menschen irgendwann ab. Ich empfehle immer, sich fünf bis maximal zehn Minuten Zeit zu nehmen, um sich vorzustellen. Dabei sollten Sie sich vor Augen führen, welche Kompetenzen und Erfahrungen für die Stelle und das Unternehmen relevant sind. Ich sage immer: Bauen Sie Brücken. Damit meine ich, Parallelen zwischen Ihren Erfahrungen und dem Job, auf den Sie sich bewerben, aufzuzeigen.

Welche No-Gos gibt es in einem Jobinterview?

Ein Tipp: Starten Sie niemals mit einem negativen Fakt. Etwa, dass Sie lange auf Jobsuche waren. Man sagt ja, das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. In einem Jobinterview sollte die Einstellung sein, dass das Glas halb voll ist.

Muss man also auch mal flunkern?

Nein, es kommt eher darauf an, wie man etwas erzählt. Statt zu sagen: "An meine alte Stelle bin ich gekommen, weil ich zufällig auf eine Ausschreibung stieß, die sich okay anhörte", sollten Sie besser sagen: "Ich habe gezielt nach dieser Position gesucht. Ich habe eine tolle Stellenausschreibung gefunden, mich darauf beworben und es war genau das Richtige". Das ist ein großer Unterschied.

Was war das Überzeugendste, das Sie jemals in einem Bewerbungsgespräch erlebt haben?

Gerade letzte Woche habe ich ein fantastisches Bewerbungsgespräch begleitet. Der Kandidat war zwar auf den ersten Blick nicht der geeignetste. Aber er hat im Interview perfekt aufgezeigt, was er an passenden Kompetenzen und Erfahrungen mitbringt. So konnte er in nur fünf Minuten sehr authentisch zeigen, warum er für diese Stelle geeignet ist.

Und was war der größte Fauxpas?

Ein anderes Mal habe ich erlebt, wie jemand eine halbe Stunde lang einen Monolog über sich selbst gehalten hat. Der Bewerber hat die Signale der anderen Teilnehmenden entweder nicht empfangen oder sie ignoriert. Das war viel zu viel und es fehlte an Fingerspitzengefühl. Bei digitalen Interviews ist das natürlich schwieriger, aber man muss trotzdem auf Mimik und Gestik achten: Wie reagieren die Interviewenden darauf, wenn ich etwas erzähle? Fangen Sie schon an zu gähnen oder hören sie noch interessiert zu?