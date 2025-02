Stellen Sie sich vor, Sie springen aus einem fahrenden Auto, stürzen sich aus schwindelerregender Höhe oder gehen in Flammen auf – und das alles mit einem Lächeln auf den Lippen. Genau das macht den Alltag von Stuntmen aus.

Wie wird man Stuntman? Der Weg zur Ausbildung

Die Ausbildung zum Stuntman ist kein gewöhnlicher Karriereweg. Es gibt in Deutschland keine staatlich anerkannte Berufsausbildung für diesen Beruf, doch spezialisierte Stuntschulen bieten umfassende Trainingsprogramme an. Diese Schulen vermitteln die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse, um in der Film- und Fernsehbranche Fuß zu fassen.