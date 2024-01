Etliche Volkswirte rechnen nun frühestens im Juni mit einem ersten Zinsschritt nach unten. Aber was passiert an den Aktienmärkten, wenn die Leitzinsen sinken? Und wie können Anleger sich darauf vorbereiten?

Kommt es zum Crash?

Die jüngsten Zinssenkungsfantasien der Anleger haben vor allem eines bewirkt: die Aktienkurse befeuert. Dass die Leitzinsen schnell sinken, ist nicht ausgemacht. Weder in der EU noch in den USA . Laut US-Währungshüterin Mary Daly liegt viel Arbeit vor der amerikanischen Zentralbank (Fed), um die Inflation wieder auf das Zwei-Prozent-Ziel zu bringen. Den genauen Termin kennen auch Experten nicht. Ein Grund, um zu spekulieren.

Zinssenkungen zur Jahresmitte erwartet

Die Präsidentin des US-Notenbankbezirks San Francisco stellte in einem Interview mit Fox Business Network in der vergangenen Woche fest, dass man mehr Hinweise auf eine sinkende Inflation benötige, um sich zuversichtlich genug zu fühlen, die Geldpolitik entsprechend zu ändern.

"Wir sind fest entschlossen, die Preisstabilität wiederherzustellen und natürlich so behutsam wie möglich, aber wir haben noch viel zu tun. Wir sind noch nicht am Ziel und es ist viel zu früh, um den Sieg zu verkünden", ergänzte Daly. Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller hatte jüngst betont, es dürfe "nicht überstürzt" gehandelt werden. Er dämpfte damit Markterwartungen einer raschen Zinswende.

Gute Laune bei Anlegern

Noch immer ist die Laune bei Anlegern gut. Aber wie heißt die alte Börsenweisheit: "The Trend is your friend". Was nichts anderes bedeutet, als dass Investoren und Anleger nicht gegen einen stabilen Aufwärtstrend spekulieren sollten. Bestätigung kam am vergangenen Dienstag vom Nasdaq 100: Der Index erreichte ein neues Allzeithoch bei 17.566 Punkten, angetrieben von guten Zahlen des südkoreanischen Halbleiterherstellers TSMC.