Hoffnung nach dem Tief

Und wie ging es danach weiter? "Der Blick auf die Historie sollte Anlegern ein wenig Hoffnung machen", findet der Experte. Denn im Schnitt legte der S&P 500 in den folgenden 52 Wochen um 6 Prozent zu, so Kielkopf. Besonders starke Erholungen gab es in schwierigen Jahren wie 1949 und 2009 – mit einem Plus von 20 beziehungsweise 37 Prozent. Doch auch das Gegenteil ist möglich: "1941 und 2001 ging es hingegen weiter abwärts."