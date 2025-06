An der Börse wird mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft geblickt. Verantwortlich dafür ist auch Deutschland.

Börsianer blicken wegen der anziehenden Konjunktur in Deutschland auch wieder optimistischer auf die Wirtschaft in der Euro-Zone. "Euroland profitiert von einer Erholung in Deutschland", erklärte die Beratungsfirma Sentix am Dienstag zu ihrer monatlichen Umfrage unter rund 1.055 Investoren. Der Konjunkturindex für die Euro-Zone stieg demnach im Juni um 8,3 Punkte auf plus 0,2 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit einem Jahr.