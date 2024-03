In einer kürzlich veröffentlichen Studie des digitalen Vermögensverwalters Growney zeigt eine Auswertung von Bundesbank-Daten, dass das Vermögen der Sparer in Deutschland um 70 Milliarden Euro höher sein könnte. Warum? Wohl auch, weil die meisten Sparer wie meine Mutter ticken: Sie sind mit den Zinsen auf ihrem Girokonto zufrieden – egal wie niedrig sie ausfallen.

Meine Mutter ist nicht allein

Sie kleben an ihren Girokonten, die kaum Zinserträge abwerfen – und das, obwohl die Europäische Zentralbank es noch nie in ihrer Geschichte so eilig hatte wie zuletzt, in weniger als acht Monaten den Leitzins von null auf 4,25 Prozent nach oben zu schrauben.