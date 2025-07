Was kann ich beim Hauskauf steuerlich absetzen?

Der Kauf einer Immobilie ist für die meisten die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens. Gerade bei einem so großen Schritt ist es sinnvoll zu wissen, ob und in welchem Umfang das Finanzamt bestimmte Ausgaben berücksichtigt. Ein t-online-Leser fragt daher: "Ich habe ein Haus gekauft. Kann ich davon irgendetwas bei der Steuer absetzen?"

Grundsätzlich ja. Was genau, hängt aber stark davon ab, wie das Haus genutzt wird – selbst bewohnt oder vermietet. "Wer ein Haus baut, um selbst darin zu wohnen, kann Kosten nur eingeschränkt in der Steuererklärung berücksichtigen", sagt Olesja Hess, Steuerexpertin bei Wiso Steuer. Für den Neubau an sich gebe es keinen Steuerbonus. Erst später könnten bestimmte Kosten geltend gemacht werden – wenn etwa Reparaturen oder Malerarbeiten anstehen sollten.