Die Grundsteuer geht viel mehr Menschen an, als so mancher Bürger vermutet. In der steuerlichen Praxis lauern Überraschungen und es gibt Unterschiede in den einzelnen Bundesländern. Besitzer von Garagen zahlen unter Umständen keine Grundsteuer, Mieter hingegen über den Umweg der Nebenkostenabrechnung sehr wohl. Wer sich informiert, spart häufig Geld.