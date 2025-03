Für Besitzer einer Immobilie gilt: Sie müssen Haus oder Wohnung unter Umständen verkaufen, um mit den Einnahmen die Pflegekosten zu bezahlen. Eine Ausnahme gilt, wenn ein Angehöriger – besonders der Ehepartner – noch in dem Haus wohnt. Dann könnte das Haus als Schonvermögen gelten. In diesem Fall dürfen Sie die Immobilie aber nur behalten, wenn diese "angemessen" groß ist. Was Sie darunter verstehen können, erfahren Sie hier.