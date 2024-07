Die Pfändungstabelle zeigt den Freibetrag an, bis zu dem ein Schuldner nicht gepfändet werden darf. Dieser entspricht dem jeweils persönlichen Existenzminimum. Die Freigrenzen der Pfändungstabelle werden regelmäßig an die Lebenshaltungskosten angepasst.

Pfändungsfreigrenzen seit 1. Juli 2024

Haben Gläubiger eine Lohnpfändung durchgesetzt, wird an den Schuldner nur noch der unpfändbare Freibetrag ausgezahlt. Alles darüber hinaus, geht an den oder die Gläubiger, bis die Schulden komplett getilgt sind.

Keine Freigrenzen bei Unterhaltsschulden

Es gibt aber auch Ausnahmen, wie im Fall von nicht gezahltem Unterhalt. Ist der Schuldner gesetzlich verpflichtet, Unterhalt an einen ehemaligen Ehepartner oder an Kinder zu zahlen, und kommt diesem nicht nach, finden die Freigrenzen der Pfändungstabelle keine Anwendung. In diesem Fall darf das Gehalt bis zum Selbstbehalt des Schuldners gepfändet werden. Die Höhe des Selbstbehaltes liegt in der Regel deutlich unter der Freigrenze, die für nicht unterhaltsäumige Schuldner gilt.