So unterschiedlich schätzen Männer und Frauen ihre Rollen ein

Über die Hälfte der Männer (51 Prozent) sehen sich selbst als Hauptentscheider in Bezug auf die Finanzen im gemeinsamen Haushalt. Weitere 43 Prozent geben an, sich die Finanzthemen in der Beziehung gleichberechtigt aufzuteilen. Nur vier Prozent der Männer sehen ihre Partnerin oder ihren Partner bei Finanzfragen in der Hauptverantwortung.