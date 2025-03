Frau von Weltstar will die Trennung

Waldbrände in Südkorea außer Kontrolle

Trump will Wahlregeln verschärfen

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Ich bin selbstständig und arbeite noch gut zwei Jahre bis 67. Welche Anlagen sind sinnvoll?

Wer angestellt ist, gibt automatisch einen Teil seines Gehalts an die Rentenkasse ab – und erhält dafür Rentenansprüche. Freiberufler wie Ärzte oder Rechtsanwälte haben oft ein Versorgungswerk, das eine kapitalgedeckte Rente sicherstellt. Wer dagegen selbstständig tätig ist, muss sich in aller Regel selbst um Auskommen im Alter kümmern. So auch eine Leserin von t-online.

Loading...

Sie ist heute 65 und würde gern in zwei Jahren aufhören zu arbeiten. Etwas Geld hat sie beiseitegelegt und fragt: "Wie kann ich das lohnend anlegen?"

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Rürup vermutlich keine Option

Die private Vorsorge, die der Staat für Selbstständige vorgesehen hat, ist die Basisrente, umgangssprachlich auch Rürup-Rente genannt. Pro Jahr können Sparer einen fünfstelligen Betrag in einen Vertrag einzahlen und von der Steuer absetzen, 2025 liegt der Höchstbetrag bei knapp 30.000 Euro. Beiträge werden entweder konservativ oder in Aktienfonds oder ETFs angelegt. Die spätere Rente wird mit dem Ertragsanteil besteuert. 2025 sind das 83,5 Prozent, ab 2058 dann 100 Prozent. Mehr zur Steuer auf die Rürup-Rente lesen Sie hier.

Theoretisch kann man auch jenseits der 60 Jahre noch einen Rürup-Vertrag abschließen, etwa einen, der das Geld in günstige börsengehandelte Fonds (ETFs) anlegt und geringe Abschlusskosten hat. Der Geldratgeber "Finanztip" empfiehlt etwa den ETF-Rürup der Sutor Bank über Raisin. Die Auszahlung der Rente lässt sich bis zum 85. Lebensjahr hinausschieben.

Lesen Sie auch: So regeln Sie als Selbstständiger Ihre Rente

Dies lohnt sich allerdings vor allem für gut verdienende Selbstständige, die den Steuervorteil ausnutzen und noch zehn Jahre oder mehr auf ihre Zusatzrente warten können. Denn eine Anlage am Aktienmarkt sollte, um Schwankungen auszugleichen, längerfristig ausgelegt sein.

Flexibles Sparen geht immer

Der einfachere Weg, Geld anzulegen, ist der ohne Förderung. Günstig und flexibel anpassbar an die eigene finanzielle Situation ist etwa ein ETF-Sparplan. Dafür brauchen Sie ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Broker. Dort können Sie monatlich einen bestimmten – auch kleinen – Betrag in einen ETF Ihrer Wahl investieren. Breit gestreute Aktien-ETFs bieten sich an, es gibt aber auch ETFs, die etwa die Renditen von Staatsanleihen abbilden, oder sogenannte Geldmarktfonds, die den gegenwärtigen Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) abbilden. Welche ETFs sich für einen Sparplan eignen, lesen Sie hier.

Wichtig ist auch hier, dass Sie langfristig ansparen, also auf die Sicht mehrerer Jahre, und nicht auf einmal Ihr Geld abziehen, sondern schrittweise entnehmen. Wer wegen Schwankungen an der Börse beunruhigt ist und lieber ganz auf Nummer sicher gehen will, dem bleiben als Anlagemöglichkeiten noch Festgeld oder Tagesgeld. Beim Festgeld überlassen Sie Ihr Geld für wahlweise für ein bis fünf Jahre einer Bank, die damit arbeitet: Dafür bekommen Sie eine vorab vereinbarte feste Verzinsung. Für 24 Monate gibt es derzeit um die 2,6 Prozent pro Jahr.

Gesetzliche Rente: Freiwillige Beiträge können lohnen