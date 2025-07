Aktualisiert am 21.07.2025 - 14:32 Uhr

Aktualisiert am 21.07.2025 - 14:32 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Es kann Zeiten geben, in denen Sie auf die Hilfe anderer angewiesen sind – sei es im hohen Alter, nach einem Unfall oder bei schwerer Krankheit. Damit in solchen Momenten alles in Ihrem Sinne geregelt ist, sollten Sie rechtzeitig Vorsorge treffen. Besonders wichtig sind dabei die Bankvollmacht und die Vorsorgevollmacht. Doch worin unterscheiden sie sich – und welche Vollmacht brauchen Sie wirklich?