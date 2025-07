Trotz Druck durch Trump-Regierung – Richterin verurteilt US-Polizisten

Proteste vor dem Gericht in New York, wo der Polizist Brett Hankison wegen der Tötung von Breanna Taylor angeklagt war (Archivbild). (Quelle: John Nacion via www.imago-images.de)

Ein ehemaliger US-Polizist ist wegen seiner Beteiligung an der Tötung der Afro-Amerikanerin Breonna Taylor im Jahr 2020 zu 33 Monaten Haft verurteilt worden. Bezirksrichterin Rebecca Jennings verkündete das Urteil gegen Brett Hankison am Montag, wie die Zeitung "Louisville Courier Journal" berichtete. Damit lehnte sie eine Empfehlung des US-Justizministeriums ab, Milde walten zu lassen und den Ex-Polizisten lediglich zu einer symbolischen Haft von einem Tag zu verurteilen.

Taylor war im März 2020 von weißen Polizisten erschossen worden, die bei einer nächtlichen Drogenrazzia ihre Wohnung in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gestürmt hatten. Sie wurde später zu einer Ikone der Protestbewegung Black Lives Matter (Das Leben von Schwarzen zählt). Hankison war im November des Verstoßes gegen die Bürgerrechte in einem Fall schuldig gesprochen und verurteilt worden.

Ungewöhnlicher Versuch der Einflussnahme

Der Leiter der Bürgerrechtsabteilung des Justizministeriums unter US-Präsident Donald Trump hatte in einem ungewöhnlichen Vorstoß die Richterin in der vergangenen Woche gebeten, Hankison lediglich zu einer Strafe in Höhe der bereits verbüßten Haftzeit zu verurteilen – also zu dem einen Tag, den er bei seiner Festnahme bereits im Gefängnis verbracht hatte.