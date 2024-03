Formel 1: Rennstall will deutschen Star

Ländervergleich So viel Geld braucht man, um sorglos glücklich zu sein Von t-online , lhe Aktualisiert am 30.03.2024 - 11:26 Uhr Lesedauer: 2 Min. Geld macht nicht glücklich: Dieser Spruch stimmt nur bedingt. (Quelle: LightFieldStudios) Kopiert News folgen

Wie viel Geld braucht man, um sorglos glücklich zu sein? Eine Auswertung von Daten aus über 170 Ländern kommt zu teils überraschenden Ergebnissen.

Glück kann man mit Geld zwar nicht kaufen – aber trotzdem erleichtert es viele Dinge. Aber wie viel Geld braucht man, um ein weitestgehend unbeschwertes Leben zu führen? Auf diese Frage gibt es natürlich keine pauschale Antwort, da diese sehr subjektiv ausfallen kann.

Allerdings gibt es eine objektiv festlegbare Grenze – ein bestimmtes Einkommensniveau, bei dem ein weiterer Anstieg des Einkommens keine Auswirkungen mehr auf das Glück einer Person hat.

Die Online-Geldwechselbank S Money hat die Daten von 173 Ländern ausgewertet und eben diesen Sättigungspunkt des Einkommens pro Land ermittelt. Die Analyse zeigt einige überraschende Erkenntnisse.

Im Iran kostet Glück besonders viel Geld

Die Auswertung von S Money zeigt etwa, dass man sehr viel Geld braucht, um im Iran glücklich zu sein – nämlich ein jährliches Einkommen von rund 223.300 Euro. Bei einem Bruttonationaleinkommen von etwa 3.140 Euro (Stand 2020) also eher Utopie als Norm im Iran. Das Land führt die Liste der Länder an.

Loading... Embed

In Sierra Leone in Westafrika reicht hingegen ein Jahreseinkommen von etwa 8.070 Euro aus, um glücklich zu sein. Was für Deutsche nach vergleichsweise wenig Geld klingt, ist für viele Menschen aus Sierra Leone aber trotzdem unerreichbar. Das Land hat ein Bruttonationaleinkommen pro Einwohner von gerade einmal knapp 475 Euro (Stand 2021) und zählt zu den ärmsten Ländern weltweit.

Mit so viel Jahreseinkommen ist man in Deutschland glücklich

Und wie viel Geld braucht man in Deutschland mindestens, um finanziell rundum sorgenfrei aufgestellt zu sein? Der Statistik zufolge benötigt man hierzulande ein Jahreseinkommen von etwa 76.370 Euro. Im Vergleich mit anderen Ländern liegen Realität und Idealfall in Deutschland dabei gar nicht so weit auseinander. 2021 betrug das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner 51.040 Euro.