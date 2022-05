1. Auf All-Inklusive besser verzichten

All-Inklusive-Urlaub ist bei vielen, vor allem bei Familien, besonders beliebt. So können Kosten besser kalkuliert werden und es gibt nur noch wenige Unsicherheiten auf der Reise. Doch was viele nicht wissen: Die lokale Wirtschaft im Urlaubsland kann von diesem Modell nicht profitieren und geht deshalb leer aus.

Tourismus kommt im Allgemeinen auch der Gastronomie und anderen lokalen GeschĂ€ften zugute. Bei All-Inklusive hingegen werden alle Mahlzeiten und GetrĂ€nke im Speisesaal oder an der Hotelbar verköstigt. Zudem verschwenden viele Ferienanlagen große Mengen an Lebensmitteln, weil die Auswahl zu groß ist.

Es gibt jedoch Ausnahmen: Auf den Malediven oder in der Dominikanischen Republik kann es sinnvoll sein, All-Inklusive zu buchen, weil dort kaum Gastronomie vorhanden ist.

2. Auf die richtige Anreise achten

Mehr als ein Viertel der deutschen Reisenden hat in der "booking.com"-Umfrage zudem angegeben, dass sie sich fĂŒr ein Reiseziel entschieden haben, das nĂ€her an ihrem Wohnort liegt, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Bei Kurzstrecken sollten Sie wenn möglich auf die Bahn ausweichen und bei Langstrecken gilt: Je lÀnger Sie an einem Ort bleiben, desto sinnvoller wird der Flug. Einige Anbieter werben zudem mit dem Ausgleich der CO2-Emissionen, auch das könnten Sie in Anspruch nehmen.

3. Lokale Wirtschaft unterstĂŒtzen

4. Auf tÀgliche Reinigung und Handtuchwechsel verzichten

Geben Sie an der Rezeption einfach Bescheid, dass Sie keine tĂ€gliche Reinigung benötigen. In vielen Hotels hat sich mittlerweile auch etabliert, die HandtĂŒcher nur dann zu tauschen, wenn sie auf dem Boden liegen. Achten Sie dann darauf, wirklich nur verschmutzte HandtĂŒcher in die Reinigung zu geben.