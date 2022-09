Explosion nahe russischer Botschaft in Kabul: Berichte über mehrere Tote

Aktualisiert am 05.09.2022 - 10:44 Uhr

Explosion nahe der russischen Botschaft in Kabul

In der Nähe der russischen Botschaft in Kabul ist es offenbar zu einem Anschlag gekommen. Es ist von mehreren Todesopfern die Rede.

In Afghanistans Hauptstadt Kabul ist es in der Nähe der russischen Botschaft am Montag zu einer schweren Explosion gekommen. Die Straße zu der diplomatischen Vertretung wurde daraufhin von Sicherheitskräften der Taliban-Regierung gesperrt, wie ein Anwohner der Deutschen-Presse Agentur berichtete. Nach Berichten afghanischer Medien soll sich die Explosion ereignet haben, während zahlreiche Menschen vor der Botschaft auf ihr Visum warteten.