Von Tony Blair bis Theresa May: Das machen Boris Johnsons Vorgänger heute

Tony Blair und die Pandora Papers

Ein Schlaglicht auf das finanzielle Gebaren des Ex-Premiers warfen im Oktober 2021 die sogenannten Pandora Papers. Aus den geleakten Dokumenten ging hervor, dass Tony und seine Frau Cherie Blair 2017 eine Immobilie in London für umgerechnet mehr als 7,6 Millionen Euro gekauft hatten, und zwar über eine Briefkastenfirma auf den Jungferninseln. Anschließend kauften sie die Briefkastenfirma, liquidierten diese und sparten so mehr als 360.000 Euro Steuern.

Von Blairs Nachfolger Gordon Brown sind solche Machenschaften nicht dokumentiert. Der vorherige Schatzkanzler regierte Großbritannien von 2007 bis 2010. Brown blieb bis 2015 Abgeordneter im Unterhaus und wurde dann Sondergesandter der Vereinten Nationen für globale Bildung. Brown gilt als unbeliebtester britischer Premierminister aller Zeiten, machte sich in den vergangenen Wochen angesichts der massiven Steigerungen der Lebenshaltungskosten aber wieder einen Namen als scharfer Kritiker der konservativen Regierung.

David Cameron und die Panama Papers

Die Kostenexplosion in Großbritannien ist vor allem auf den Brexit zurückzuführen, ein Projekt, das in der Amtszeit von Browns Nachfolger David Cameron zustande kam. Der Konservative regierte Großbritannien von 2010 bis 2016 und trat nach dem "Ja" der Briten zum Austritt aus der EU zurück. Auf seine Rentenbezüge allein verließ sich Cameron freilich nicht. Von Mitte 2018 an bis zum Zusammenbruch der Firma 2021 kassierte Cameron mehr als eine Million Euro jährlich bei den Finanzberatern von Greensill Capital. Wie die "Financial Times" berichtete, wurde Cameron für insgesamt 25 Tage im Jahr gebucht – und erhielt dafür jeweils mehr als 40.000 Euro.

Mit seinem Finanzgebaren in die Schlagzeilen geraten war Cameron aber schon zuvor. Nachdem im April 2016 die sogenannten Panama Papers publik geworden waren, räumte Cameron ein, dass er und seine Frau bis Januar 2010 Anteile im Wert von etwa 37.000 Euro am Investmentfonds seines Vaters gehalten hatten. Die habe er aber vor seinem Amtsantritt verkauft, erklärte Cameron. Zuletzt machte Cameron wieder positive Schlagzeilen: Im März organisierte der Politiker eine Fahrt mit Hilfsgütern in die Ukraine.

Kehrt Boris Johnson als Diktator zurück?

Tipps zur Aufbesserung seiner Rente kann sich Boris Johnson auch bei seiner direkten Vorgängerin und Parteifreundin Theresa May abholen, die Großbritannien von 2016 bis Juli 2019 regierte. Als Hinterbänklerin sitzt May bis heute im Unterhaus – und verdient nebenher nicht schlecht mit Vorträgen und Beraterverträgen. Auf diese Weise kassierte May allein im ersten Halbjahr 2022 umgerechnet knapp 833.000 Euro, wie aus der Webseite des britischen Parlaments hervorgeht.

Einen Hinweis darauf, wie sich Johnson seine Zukunft vorstellt, gab er bei seiner Abschiedsrede vor dem Regierungssitz 10 Downing Street: "Wie Cincinnatus kehre ich jetzt an meinen Pflug zurück", sagte Johnson – und beflügelte damit sogleich Spekulationen über mögliche Comeback-Pläne des studierten Althistorikers. Cincinnatus war ein römischer Politiker, der 460 vor Christus zum Diktator berufen wurde, um einen Angriff feindlicher Stämme auf Rom abzuwehren. Anschließend soll Cincinnatus als einfacher Bauer zu seinem Pflug zurückgekehrt sein.