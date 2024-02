Ukraine-Krieg und globale Erwärmung: Europa muss in den kommenden Jahren Milliarden in den Klimaschutz und die Verteidigung investieren – doch woher die Mittel kommen sollen, ist umstritten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprach sich bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in der belgischen Stadt Gent am Freitag gegen neue Gemeinschaftsschulden aus und forderte von der Europäischen Investitionsbank, die Aufrüstung zu fördern. Schnelle Lösungen zeichnen sich jedoch nicht ab.