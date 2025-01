Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat der in Teilen rechtsextremen FPÖ offiziell den Auftrag zur Bildung einer Regierung erteilt. Das teilte das Staatsoberhaupt bei einer Pressekonferenz in Wien am Montag mit. Damit könnte die FPÖ in Österreich erstmals das Kanzleramt übernehmen. Zuvor waren Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos gescheitert.