Demonstrationen in Frankreich

Ein Gericht in Paris hat der Politikerin Marine Le Pen ein Kandidaturverbot erteilt. Dagegen haben am Sonntag tausende Menschen demonstriert.

Knapp eine Woche nach dem Urteil gegen Marine Le Pen sind in Frankreich zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um für und gegen sie zu demonstrieren. In Paris haben sich am Sonntag mehrere Tausend Anhänger der Rechtspopulistin Marine Le Pen versammelt, um gegen ein gerichtliches Verbot ihrer Wahlteilnahme zu protestieren.